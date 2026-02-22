Сеул потребовал снять баннер «Победа будет за нами» с посольства России

МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства убрать вывешенный на стене здания ведомства в Сеуле баннер "Победа будет за нами". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство Южной Кореи.

"Мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея", – говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что правительство Южной Кореи придерживается определенной позиции по конфликту России и Украины. В ведомстве также указали на военное сотрудничество между КНДР и РФ.

В свою очередь, в российском посольстве назвали подобное размещение баннеров распространенной практикой. Уточняется, что баннер был вывешен в связи с февральскими праздниками, и по завершении праздничных мероприятий его демонтируют.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что страна считает важными отношения с Россией и будет поддерживать коммуникацию с Москвой, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях.

Он также добавил, что власти страны рассчитывают на скорое завершение украинского конфликта.