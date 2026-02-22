Отношения Россия и Эстонии стали более наряженными из-за заявлений об атомном оружии. Представитель Кремля Дмитрий Песков дал жесткий ответ на желание Таллина разместить у себя ядерные вооружения НАТО, пишет Daily Express.

Газета прокомментировала заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Он заявил, что Россия нацелит на Эстонию ядерное оружие, если та разместит на своей территории ядерные заряды, угрожающие РФ.

«В воскресенье напряженность в отношениях между Россией и Западом резко возросла», — пишет Daily Express.

Авторы отмечают, что прибалтийская республика не первый раз поднимает данную тему. Летом 2025 года министр обороны Ханно Певкура сказал, что Эстония в будущем готова размещать у себя истребители НАТО с ядерным оружием на борту.