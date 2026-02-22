В Европе оценили новую роль Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский лишь играет роль человека, который хочет мира, тогда как совсем недавно он "блестяще исполнял роль ястреба". Об этом пишет обозреватель Удо Норден в статье для Berliner Zeitung.
По словам Нордена, сегодняшние заявления Зеленского "создают впечатление, что он никогда не требовал ничего, кроме прекращения огня". Однако автор напомнил, что в сентябре 2024 года Зеленский на Генассамблее ООН высказывался против перемирия и призывал к "справедливому миру", для которого требовался вывод российских войск с территории Украины. В октябре 2024 года Зеленский также представил "План Победы", первым пунктом которого было вступление Украины НАТО. Норден подчеркнул, что тогда Зеленский "блестяще исполнил роль ястреба и непреклонного воина".
"Тот факт, что Зеленский занимал позиции, делавшие переговоры невозможными, объяснялся прежде всего поддержкой президента США Джо Байдена, который безоговорочно поддерживал его курс. С избранием Дональда Трампа президентом США ситуация для Зеленского резко изменилась. В этой ситуации Зеленскому не оставалось ничего другого, кроме как играть роль государственного деятеля, готового к компромиссу", — отметил он.
Также обозреватель отметил, что в конце января 2026 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский выразил сомнение в готовности Украины к переговорам и назвал президента Владимира Путина "диктатором", что "не звучало как конструктивный поход к переговорам".
"Стремясь показать себя более способным к компромиссу, чем есть на самом деле, Зеленский использует свой талант и опыт актера. Он играет каждую новую роль так, как будто другой ему никогда не давали", — отметил обозреватель.
В январе экс-президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что Зеленский уйдет из политики в качестве "трагического актера", тогда как пришел в нее как "комедийный актер".
21 февраля Зеленский обвинил Россию в том, что из-за нее на переговорах по урегулированию конфликта "не достигнуто никаких по-настоящему значимых результатов".