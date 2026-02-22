Президент Украины Владимир Зеленский лишь играет роль человека, который хочет мира, тогда как совсем недавно он "блестяще исполнял роль ястреба". Об этом пишет обозреватель Удо Норден в статье для Berliner Zeitung.

По словам Нордена, сегодняшние заявления Зеленского "создают впечатление, что он никогда не требовал ничего, кроме прекращения огня". Однако автор напомнил, что в сентябре 2024 года Зеленский на Генассамблее ООН высказывался против перемирия и призывал к "справедливому миру", для которого требовался вывод российских войск с территории Украины. В октябре 2024 года Зеленский также представил "План Победы", первым пунктом которого было вступление Украины НАТО. Норден подчеркнул, что тогда Зеленский "блестяще исполнил роль ястреба и непреклонного воина".

"Тот факт, что Зеленский занимал позиции, делавшие переговоры невозможными, объяснялся прежде всего поддержкой президента США Джо Байдена, который безоговорочно поддерживал его курс. С избранием Дональда Трампа президентом США ситуация для Зеленского резко изменилась. В этой ситуации Зеленскому не оставалось ничего другого, кроме как играть роль государственного деятеля, готового к компромиссу", — отметил он.

На Западе высмеяли Зеленского, Каллас и фон дер Ляйен

Также обозреватель отметил, что в конце января 2026 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский выразил сомнение в готовности Украины к переговорам и назвал президента Владимира Путина "диктатором", что "не звучало как конструктивный поход к переговорам".

"Стремясь показать себя более способным к компромиссу, чем есть на самом деле, Зеленский использует свой талант и опыт актера. Он играет каждую новую роль так, как будто другой ему никогда не давали", — отметил обозреватель.

В январе экс-президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что Зеленский уйдет из политики в качестве "трагического актера", тогда как пришел в нее как "комедийный актер".

21 февраля Зеленский обвинил Россию в том, что из-за нее на переговорах по урегулированию конфликта "не достигнуто никаких по-настоящему значимых результатов".