Дворцовый охранник выдал оскорбительное прозвище экс-принца Эндрю

Бывший сотрудник службы королевской охраны рассказал, что у британского экс-принца Эндрю, связанного с Эпштейном, было оскорбительное прозвище. Об этом охранник рассказал в эфире канала CBS.

Ведущие спросили, было ли прозвище у экс-принца Эндрю во дворце. Охранник ответил, что таковое имелось, причем довольно грубое:

«У него был официальный код, если он ехал во дворец, то называл позывной «Пурпур-41». Конечно, у него и прозвище было, грубое… Сказать? Его называли мудак».

Охранник добавил, что принц кричал на горничных, если на его кровати не было 72 плюшевых медведей.

Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован в четверг и содержался под стражей 11 часов. Затем его освободили, он не был ни обвинён, ни оправдан.

Принца подозревают в неправомерном поведении во время государственной службы. Обвинений, связанных с женщинами Эпштейна, в деле нет.

В досье финансиста есть электронные письма, указывающие на то, что королевская особа могла передавать Эпштейну конфиденциальную информацию правительства Британии о своих поездках в Юго-Восточную Азию и возможных инвестиционных возможностях в Афганистане в 2010–2011 годах.

В то время Эндрю был официальным торговым представителем британского правительства.