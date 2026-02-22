Внешнее управление на Украине должны осуществлять Москва и Вашингтон, рассказал журналистам ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

В конце марта 2025 года президент РФ Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление ООН для проведения выборов.

Глава государства напомнил, что международная практика предполагает возможность введения внешнего управления для проведения выборов, и привел в пример прецеденты в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии.

По мнению Азарова, двухсторонняя комиссия должна состоять из представителей России и США.

Экс-премьер уточнил, что Москва больше всех заинтересована в том, чтобы «на Украине находился нейтральный ну, по крайней мере, нейтральный, а еще лучше дружественный режим».

Соединенные Штаты, в свою очередь, имеют все рычаги влияния на сегодняшнее киевское руководство и на сегодняшнюю политическую жизнь, заметил Азаров.

Бывший глава кабмина разъяснил, что внешнее управление следует ввести на два-три года для восстановления конституционного строя и народного хозяйства страны.

Кроме того, подчеркнул Азаров, внешнее управление позволит прекратить гонения на каноническую Украинскую православную церковь, восстановить работу оппозиционных партий, оппозиционных средств массовой информации.