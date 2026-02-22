Укрэнерго заявило о перебоях с электричеством в ряде областей Украины

Компания «Укрэнерго» заявила, что электричества нет у части потребителей в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В заявлении компании в Telegram также отмечается, что в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления электричества: графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Ранее сообщалось, что в Николаеве зафиксированы повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.