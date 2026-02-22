Москва не откажется от своих ключевых требований и не пойдет на уступки в отношении территории Донбасса, пишет обозреватель Тед Снайдер в статье для влиятельного американского издания The American Conservative.

Накануне британский военный эксперт Александр Меркурис предположил, что после освобождения ВС РФ территории Донбасса и Запорожья Украина утратит возможность продолжать вооруженное сопротивление.

Автор статьи напомнил, что администрация США еще до возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет оказывала давление на обе стороны.

По его мнению, за прошедшие месяцы ситуация кардинально не изменилась. Ни давление, ни переговоры не привели к завершению конфликта.

«Переговоры выявили грань между тем, на что Россия готова пойти, потому что это не то, ради чего она воевала, и тем, на что Россия никогда не пойдет, потому что это именно то, ради чего она воевала», — отметил Снайдер.

По его данным, Москва пошла на ряд компромиссов в сфере численности украинской армии, согласилась на вступление Киева в Евросоюз.

Вместе с тем, подчеркнул публицист, Россия никогда не допустит вступления Украины в НАТО и не откажется от требований по Донбассу.