В Штутгарте на съезде партии Христианско-демократический союз (ХДС) примирились два канцлера Германии, действующий и бывший. Фридрих Мерц публично поприветствовал Меркель и назвал ее «дорогой Ангелой», пишет Politico.

Напомним, что Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии с 22 ноября 2005 по 8 декабря 2021 года. Именно она, по мнению экспертов, несёт ответственность за наплыв мигрантов в Европу и политику «зелёной энергетики», из-за которой страна, в отсутствие дешёвого русского газа, столкнулась с энергетическим кризисом.

Автор статьи заметил, что на протяжении многих лет Мерц дистанцировался от курса Меркель, обещал вернуть ХДС «самобытность» и усилить позиции государства.

Вместе с тем, пояснил обозреватель, к партийному съезду глава правительства занял примирительную позицию, что сыграло ему на руку: более 91% делегатов переизбрали его председателем.

Меркель, в свою очередь, после ухода с поста канцлера, демонстративно избегала партийных собраний. Ее визит на конференцию стал большой неожиданностью для собравшихся. При этом встречали Ангелу не просто вежливо, а с бурными овациями. Многие делегаты встали со своих мест, уточнил журналист.

По его словам, в заголовках немецких СМИ появилось слово «Мерцель» — так корреспонденты окрестили это неожиданное событие (возвращение экс-канцлера и примирение с Мерцем).

«Мерцель» — это не просто встреча двух политиков, а сигнал избирателям о стабильности и сплочённости христианских демократов, констатировал обозреватель.