На Западе забили тревогу из-за «второго фронта» против Украины

Венгрия и Словакия, как пишет Berliner Zeitung, открыли второй фронт против Украины, поставив ей ультиматум относительно прокачки нефти через "Дружбу".

В публикации говорится, что решение Будапешта и Братиславы «еще больше усугубляет ситуацию для украинского политического руководства». Помимо «продолжающейся войны с Россией», еще и усиливается «дипломатическое давление».

«Причем со стороны ближайших соседей», - указывают авторы.

Энергетические вопросы, как отмечается в материале, все чаще используют в качестве политического рычага давления.

Накануне глава словацкого правительства Роберт Фицо предупредил, что если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит прокачку через нефтепровод "Дружба", то Словакия перекроет подачу электричества.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Будапешт вслед за Братиславой рассматривает возможность поставок электроэнергии на Украину. Венгрия уже предприняла два других шага: прекратила поставлять дизель и заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро. При том, что именно Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины.