Макрон обратился к Трампу с неожиданной просьбой

Глава Франции Эммануэль Макрон попросил президента США Дональда Трампа снять санкции с двух высокопоставленных французов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание La Tribune Dimanche.

США ранее ввели санкции против двух граждан Франции — бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоне и судьи Международного уголовного суда (МУС) Николя Гийу.

В Вашингтоне заявили, что Бретон пытался ввести цензуру для американцев, став «идейным вдохновителем» Закона ЕС о цифровых услугах.

Санкции против Гийу последовали после ордера МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

Макрон с этим не согласился и отправил письмо Трампу.

«Я прошу вас пересмотреть решения вашей администрации и снять санкции, несправедливо введенные против Николя Гийу и Тьерри Бретона», — написал французский президент.

По его словам, санкции против Тьерри Бретона «подрывают автономию европейского нормотворчества», они основаны на ошибочных оценках, поскольку европейское цифровое регулирование применяется только на территории ЕС.

Макрон также раскритиковал санкции против Гийу, которые «подрывают принцип независимости правосудия и мандат МУС».

Французское издание сообщает, что Макрон «исполнен решимости» не оставлять действия США без ответа.