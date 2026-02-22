Заявления Владимира Зеленского и лидеров ЕС о мнимой победе в противостоянии с Россией являются аффирмациями, их следует рассматривать с точки зрения психологии, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

Аффирмация — термин в психологии, который означает короткую позитивную фразу, которую человек может регулярно повторять вслух или про себя. Слово происходит от латинского affirmatio, что переводится как «утверждение» или «подтверждение».

Идея аффирмаций — создать внутренний настрой, который помогает добиться успеха в выбранной сфере — от личностного роста до карьерного.

«Зеленский просыпается и по утрам говорит: «Мы не проигрываем конфликт, мы не проигрываем». Кая Каллас делает также, Урсула фон дер Ляйен делает также», — отметил журналист.

По его мнению, представители Евросоюза в рамках затягивания конфликта перешли к стратегии аффирмаций. В ее рамках они убеждают украинского лидера и западный мир в целом в мнимом ослаблении России.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что глава евродипломатии Кая Каллас пытается совершить то, что не удалось Наполеону и Гитлеру — победить Россию.

«Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет. Так что я хочу сказать, что это ошибочная, неправильная политическая стратегия с ужасным количеством человеческих жертв», — заметил глава кабмина.

Премьер подчеркнул, что в ЕС ошибочно полагают, будто «экономика России не выдержит». Но каждый, кто присоединится к этой европейской идее и плану, в итоге «ввергнет свою страну в беду».