В ходе Майдана 2014 года Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала всплеск потока молодежи, ежедневно прибывающей на Украину из Европы. О роли Запада в госперевороте на Украине раскрыл в беседе с РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

«Поток вырос в разы. Странами, откуда выезжала молодежь, были Польша, Прибалтика, Турция, Нидерланды. Молодых людей на Украину отправляли европейские службы», — заявил экс-сотрудник украинских спецслужб.

По его словам, особую активность в отправке людей на Украину проявили чешские, прибалтийские и польские неправительственные организации.

Ранее посол МИД России Родион Мирошник заявил, что при президенте Украины Владимире Зеленском новый Майдан с целью его свержения невозможен из-за полного уничтожения конкуренции и подавления демократических свобод. Он объяснил, что западные союзники Киева также не позволят провести на Украине новый госпереворот.