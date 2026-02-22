Кредиты, выделяемые Европейским союзом (ЕС) Украине, являются идеологическим безумием. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его обращение опубликовано на странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Все бремя войны на Украине берет на себя Европа, что в условиях нынешнего экономического кризиса является идеологическим безумием. У нас нет средств для снижения цен на электроэнергию, но мы одобряем очередной военный кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, по которому Украина не заплатит ни цента», — назвал Фицо.

По его словам, вместо финансирования Украины ЕС должен подготовить мирный план и обеспечить его реализацию.

Ранее сообщалось, что на фоне обострения отношений Украины с Венгрией и Словакией другие члены Евросоюза продолжают «сдувать пылинки» с Киева.