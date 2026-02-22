Мэр Киева Виталий Кличко рассказал британскому каналу Sky News о своем послании Дональду Трампу. Поддержка Америкой Украины "критически важна" и будет ощущаться за пределами страны, заявил бывший боксер в интервью корреспонденту Sky Тревору Филлипсу.

Виталий Кличко призвал Дональда Трампа "быть на стороне Украины" во время мирных переговоров с Россией, но мэр Киева признался Sky News, что иногда ему трудно понять послания президента Соединенных Штатов.

Выступая в программе "Воскресное утро с Тревором Филлипсом", бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе заявил, что "критически важно", чтобы Вашингтон был на стороне его страны в ее борьбе с Россией.

Кличко заявил, что Украине нужно современное оружие, а не солдаты НАТО

На вопрос, уверен ли он, что президент США поддержит попытки Украины удержать как можно большую часть своей территории во время мирных переговоров, Кличко глубокомысленно ответил:

"Это Соединенные Штаты, это очень важно. Это критически важно".

Киевский мэр утверждал, что США могли бы обеспечить более широкую стабильность, поддерживая Украину, добавив:

"Если мы защищаем наши национальные интересы, если мы говорим о мире, если мы говорим о демократии, администрация Трампа должна быть на стороне Украины. Украина - самая большая страна в Европе, и стабильность в крупнейших странах Европы может обеспечить стабильность во всем регионе".

Но на вопрос Sky News, доверяет ли он Трампу, Кличко, который занимает пост киевского мэра с 2014 года, был вынужден выдержать длительную паузу, прежде чем ответить:

"Я стараюсь доверять ему, но иногда я не совсем ясно понимаю послания президента Трампа относительно мира на Украине. Мир на Украине очень важен".

Мирные переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве США продолжаются, и последний раунд состоялся в Женеве в начале прошедшей недели, напоминает Sky News.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила в среду, что в Женеве был достигнут "значительный прогресс", но, выступая в своем вечернем обращении, Владимир Зеленский сказал, что он недоволен ходом переговоров.

"На сегодняшний день мы не можем сказать, что результат является достаточным, - сказал украинский деятель. -- Военные обсудили некоторые вопросы серьезно и по существу. Деликатные политические вопросы, возможные компромиссы и необходимая встреча лидеров еще не были рассмотрены в достаточной степени".

Мэр Кличко заявил Sky News, что любое мирное соглашение не должно быть "соглашением о капитуляции".

В беседе с информационным агентством Reuters на условиях анонимности пять руководителей европейских разведок на этой неделе заявили, что, по их мнению, Россия не хочет быстро заканчивать военные действия, добавляет Sky News.

Четверо из этих деятелей заявили, что Москва использует мирные переговоры для того, чтобы добиться смягчения санкций и заключения деловых сделок, а один заявил: "Россия не стремится к мирному соглашению. Они преследуют свои стратегические цели, и они не изменились".