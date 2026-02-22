Британский министр обороны Джон Хили заявил о желании направить войска на Украину после окончания конфликта. Об этом он сообщил The Telegraph.

«Я хочу быть министром обороны, который разместит британские войска на Украине, потому что это будет означать завершение войны», — подчеркнул Хили.

По его мнению, это будет значить, что мир «согласован», а безопасная Европа «нуждается в сильной и суверенной Украине».

Ранее в британской газете The Guardian предложили странам «коалиции желающих» ввести войска в Киев и другие города Украины.

Замглавы МИД России Александр Грушко отмечал, что Москва категорически не приемлет размещения военных контингентов НАТО или Евросоюза на территории Украины в качестве гарантий безопасности для Киева.