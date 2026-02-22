$76.7590.28

Глава МИД Валтонен сообщила, что Финляндии больше нечем помогать Украине

Российская Газета

Финляндия оказала Украине всю возможную помощь, больше ей нечем помогать Киеву. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью телепрограмме Yle Ykkösaamu.

"Финляндия делает все, что в наших силах, но… мы направили все, что могли", - цитирует РИА Новости финского политика.

Валтонен добавила, что теперь вся надежда лишь на 90-миллиардный кредит от Евросоюза.

Орбан и Туск разругались из-за помощи Украине

Между тем, в пятницу газета Financial Times сообщила, что Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.

Для одобрения решения требовалось согласие всех членов союза, однако постпред Венгрии в ЕС высказал возражения Будапешта против выделения кредита Киеву за счет выпуска долговых обязательств, гарантированных бюджетом ЕС.

Газета подчеркнула, что без кредита Украина рискует столкнуться с финансовым крахом уже во втором квартале.