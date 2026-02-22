Финляндии больше нечем помогать Украине

Финляндия оказала Украине всю возможную помощь, больше ей нечем помогать Киеву. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью телепрограмме Yle Ykkösaamu.

"Финляндия делает все, что в наших силах, но… мы направили все, что могли", - цитирует РИА Новости финского политика.

Валтонен добавила, что теперь вся надежда лишь на 90-миллиардный кредит от Евросоюза.

Между тем, в пятницу газета Financial Times сообщила, что Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.

Для одобрения решения требовалось согласие всех членов союза, однако постпред Венгрии в ЕС высказал возражения Будапешта против выделения кредита Киеву за счет выпуска долговых обязательств, гарантированных бюджетом ЕС.

Газета подчеркнула, что без кредита Украина рискует столкнуться с финансовым крахом уже во втором квартале.