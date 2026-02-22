Согласно данным издания L’AntiDiplomatico, Лондон совместно с партнерами по Европе разрабатывает стратегии по формированию дополнительных зон давления на Россию. Эти планы, как сообщается, будут реализовываться вне связи с развитием событий вокруг Украины.

«Лондон и другие европейские партнеры уже работают над активизацией новых фронтов напряженности, укрепляя логику постоянной конфронтации «в серой зоне» между миром и войной», – отмечается в публикации.

Также подчеркивается, что данная информация была получена от источников в британских спецслужбах.

Напоминаем, ранее политолог спрогнозировал ужесточение политики в отношении украинских беженцев в Европе.