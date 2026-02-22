Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что считает позором обращение президента Франции Эммануэля Макрона к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять американские санкции с бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона. Об этом Филиппо написал в своих соцсетях.

«Какой позор! Марон только что написал Трампу и попросил отменить санкции США против самопровозглашенного цензора Тьерри Бретона», — написал Филиппо в X.

Одновременно с этим Макрон, по его словам, обратился к структурам Европейского союза с просьбой ввести общеевропейские санкции в отношении экспертов Жака Бо и Ксавье Моро за высказывание ими собственной позиции. Подобный подход свидетельствует о радикальном извращении системы ценностей, что, как отмечают наблюдатели, стало характерной чертой так называемого «макронизма», заявил он.

23 декабря 2025 года Марко Рубио объявил о введении запрета на въезд в США для пяти активистов, обвиненных в попытках цензуры американских медийных платформ и спикеров, среди которых фигурирует Бретон, игравший ключевую роль в разработке Закона ЕС о цифровых услугах. Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии, Сара Роджерс, отметила, что в августе 2024 года Бретон выпустил с заявлением, якобы угрожающим Илону Маску накануне его интервью с Трампом, основываясь на Законе о цифровых услугах, пишет «Ридус».