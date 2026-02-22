Ким Чен Ын отчитался о беспрецедентных преобразованиях в КНДР

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о проведении третьего дня IX съезда Трудовой партии Кореи. Согласно информации ЦТАК, заседание прошло в субботу 21 февраля и было посвящено продолжению вождем отчетного доклада Центрального комитета 8-го созыва.

Согласно сообщению, Ким Чен Ын продолжил зачитывать доклад, в котором подводятся итоги деятельности партии за прошедший пятилетний период. В документе, как отмечает агентство, содержится "глубокий анализ" проделанной работы и подчеркивается, что страна вступила в новый этап развития, характеризующийся "беспрецедентными преобразованиями и подъемом".

Ким провозгласил новую стратегию дальнейшей борьбы и развития, обозначил перспективные цели по отраслям и сформулировал задачи на ближайшие пять лет.

В частности, был сделан акцент на укреплении партии, консолидации политической системы и выведении социалистического строительства на траекторию устойчивого роста и "скачка вперед".

В этот же день в рамках обсуждения первого пункта повестки состоялись выступления делегатов. В частности, слово получили секретарь партийного комитета города Синпхо (провинция Южная Хамгён) Чан Гён Гук и министр иностранных дел Чхве Сон Хи, выступавшая как представитель партийной организации Пхеньяна. Они выразили поддержку отчетному докладу и заявили о готовности последовательно выполнять обозначенные задачи.

Как подчеркивает ЦТАК, участники съезда продемонстрировали "полную поддержку" представленного курса и выразили уверенность в перспективах дальнейшего развития страны.

IX съезд Трудовой партии Кореи продолжает работу в Пхеньяне.