Премьеры двух европейских стран разругались из-за Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава польского правительства Дональд Туск вступили в публичную полемику в социальной сети X по вопросу финансирования Украины.

«Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, (лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав. — RT) Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть средства на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен», — написал Туск.

Через несколько часов Орбан ответил, обратившись к польскому премьеру. Он напомнил о действиях Владимира Зеленского в отношении Будапешта и подчеркнул, что действует в интересах своей страны.

«Дорогой Дональд, я несу ответственность за венгерский народ и за Венгрию. Если кто-то причинит им вред, мой долг — защитить их», — заявил венгерский премьер.

Ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт блокирует предоставление Украине кредита Евросоюза в размере €90 млрд до возобновления транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба».