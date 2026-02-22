Нефтепроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могут снова запустить, на этот раз в обход Евросоюза, передав руководство Соединенным Штатам. «Закулисные» переговоры о судьбе трубопроводов уже стартовали, об этом стало известно немецкой газете Berliner Zeitung (BZ).

Издание ссылается на источники Le Monde diplomatique, которые заявили о начале неформальных переговоров по новому руководству Nord Stream, их проводят без общественного контроля.

Анонимный истончик Le Monde, близкий к «Газпрому», утверждает, что Nord Stream «абсолютно точно» фигурирует в закрытых переговорах между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.