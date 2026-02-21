МИД Украины в своем Telegram-канале призвал Венгрию и Словакию к «конструктивному взаимодействию и ответственному поведению» после их угроз остановить экспорт электроэнергии.

В ведомстве подчеркнули, что на фоне массированных ударов по стране и экстремальных морозов их поведение опасно для безопасности всего региона. Украина проинформировала ЕС о повреждениях своей энергетической инфраструктуры и нефтепровода «Дружба» и предложила альтернативные варианты поставок нефти Венгрии и Словакии.

«В условиях безосновательных и безответственных угроз, которые раздаются из Будапешта и Братиславы в течение последних дней, Украина рассматривает возможность задействовать «механизм раннего предупреждения» , — говорится в пресс-релизе.

МИД Украины призвал Венгрию и Словакию «отправлять ультиматумы» в Кремль.

Способность Украины заменить нефтепровод «Дружба» для ЕС оценили

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить подачу электроэнергии на Украину, если «незалежная не возобновит поставки нефти в страну.