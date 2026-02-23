СМИ рассказали о девятичасовых очередях на границе Эстонии и России

Сотни человек стоят в очереди по 7-9 часов, чтобы попасть из Эстонии в Россию 23 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Люди стоят на 15-градусном морозе по несколько часов, чтобы пройти КПП», — указано в сообщении.

Очереди на эстоно-российской границе появились из-за новых правил работы контрольно-пропускных пунктов «Лухамаа» и «Койдула». С 24 февраля они будут работать только в дневное время, и многие решили перейти границу накануне этой даты. Кроме того, как сообщает издание, часть эстонцев хотела навестить проживающих в России родственников в День защитника Отечества.

Ранее в Эстонии захотели продавать с аукциона брошенные на границе с Россией автомобили. Владельцы оставленных на стоянке у КПП «Койдула» транспортных средств еще с весны 2025 года начали получать уведомления о необходимости забрать свои машины.