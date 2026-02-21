$76.7590.28

Названы последствия нападения США на Иран

Майк Габриелян

Неспровоцированное нападение США на Иран перерастет в затяжной конфликт, который может стать фатальным для американского лидера Дональда Трампа. Так считают аналитики, опрошенные газетой The New York Times.

NYT: нападение на Иран станет фатальным для Трампа
© РИА Новости

Издание пишет, что Трамп рассматривает возможность масштабных военных действий. Он заявил, что хочет помешать Ирану создать ядерное оружие, и что смена режима будет «лучшим, что может случиться».

Однако эксперты предупреждают, что нападение на Иран будет иметь значительно более масштабные последствия, чем похищение президента Венесуэлы. Потенциально Штаты могут втянуться в затяжной конфликт с большими жертвами. Отмечается, что Иран имеет обширные военные возможности и в регионе у него есть дружественные силы, которые помогут сопротивлению.

«В случае с Ираном не существует дешевого, простого и чистого военного варианта», — сказал Али Ваез, аналитик Международной кризисной группы, занимающейся разрешением конфликтов.

По его словам, «существует реальный риск гибели американцев», и это будет иметь большое значение при планировании операции Трампом, «особенно в год выборов».

Санам Вакил, директор программ по Ближнему Востоку в аналитическом центре Chatham House, считает, что стратегия Тегерана будет «заключаться в быстрой эскалации и экспорте нестабильности на нескольких театрах военных действий».

Эксперты напоминают, что иранские ракеты средней дальности способны преодолевать расстояние около 2 тысяч км. В радиус обстрела попадают американские базы вплоть до западной Турции и по всему Ближнему Востоку, в том числе в Израиле и странах Персидского залива. Последние уже обеспокоены тем, что неспровоцированная военная агрессия США может привести к ответному удару по ним.