NYT: нападение на Иран станет фатальным для Трампа

Неспровоцированное нападение США на Иран перерастет в затяжной конфликт, который может стать фатальным для американского лидера Дональда Трампа. Так считают аналитики, опрошенные газетой The New York Times.

Издание пишет, что Трамп рассматривает возможность масштабных военных действий. Он заявил, что хочет помешать Ирану создать ядерное оружие, и что смена режима будет «лучшим, что может случиться».

Однако эксперты предупреждают, что нападение на Иран будет иметь значительно более масштабные последствия, чем похищение президента Венесуэлы. Потенциально Штаты могут втянуться в затяжной конфликт с большими жертвами. Отмечается, что Иран имеет обширные военные возможности и в регионе у него есть дружественные силы, которые помогут сопротивлению.

«В случае с Ираном не существует дешевого, простого и чистого военного варианта», — сказал Али Ваез, аналитик Международной кризисной группы, занимающейся разрешением конфликтов.

По его словам, «существует реальный риск гибели американцев», и это будет иметь большое значение при планировании операции Трампом, «особенно в год выборов».

Санам Вакил, директор программ по Ближнему Востоку в аналитическом центре Chatham House, считает, что стратегия Тегерана будет «заключаться в быстрой эскалации и экспорте нестабильности на нескольких театрах военных действий».

Захарова: Заявление Каллас о смене режима в Иране - это запределье

Эксперты напоминают, что иранские ракеты средней дальности способны преодолевать расстояние около 2 тысяч км. В радиус обстрела попадают американские базы вплоть до западной Турции и по всему Ближнему Востоку, в том числе в Израиле и странах Персидского залива. Последние уже обеспокоены тем, что неспровоцированная военная агрессия США может привести к ответному удару по ним.