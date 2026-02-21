Арабские страны ответили на заявление посла США

Генсек Лиги арабских государств ( ЛАГ) Ахмед Абул Гейт осудил заявления посла США в Израиле Майка Хакаби о том, что Израиль имеет право контролировать весь Ближний Восток, поскольку так сказано в Ветхом Завете. Об этом сообщает египетское издание Ahramonline.

Гамаль Рошди, официальный представитель генсека ЛАГ, заявил, что Абул Гейт назвал эти высказывания «не соответствующими фундаментальным принципам и установленным нормам дипломатии», а также противоречащими логике и разуму.

Он отметил, что заявления посла США противоречат давней политике и позиции США и, по всей видимости, обращены к правой аудитории в Израиле.

«Это экстремистские заявления, не имеющие под собой никакой разумной основы. Они служат лишь разжиганию религиозной и национальной вражды, в то время, когда государства собираются в рамках Совета мира, чтобы изучить пути реализации мирного соглашения в Газе», — сказал Рошди.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону посол США в Израиле Майк Хакаби сказал, что Израиль имеет «библейское право» захватить весь Ближний Восток или, по крайней мере, большую его часть.

Посол США раскрыл, на какие территории имеет право Израиль

Карлсон спросил Хакаби о значении библейского стиха, в котором Бог обещает Аврааму, что его потомки получат землю «от долины Египта до Великой реки Евфрат», — то есть, весь Ближний Восток.

«Левант… Израиль, Иордания, Сирия, Ливан… это также будут большие части Саудовской Аравии и Ирака?» — спросил Карлсон.

«Я не уверен, что это зайдет так далеко, но это будет большой кусок земли», — ответил Хакаби.

По его мнению, Израиль имеет божественное право на обширные территории Ближнего Востока и «было бы хорошо, если бы они забрали все».