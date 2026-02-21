В Англии проходит многотысячный марш

Многотысячный марш британских патриотов против миграции проходит в субботу, 21 февраля, в центре Манчестера на севере Британии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, организатором акции выступила правая, антимигрантская и антиисламская партия Britain First (Британия прежде всего), которая выступает за высылку всех нелегальных мигрантов, запрет на дальнейшую миграцию и сохранение британской культуры.

March for Remigration («марш за ремиграцию») должен был стартовать в полдень по местному времени (16.00 мск), однако полиция более часа не давала маршу начаться.

После того, как стражи порядка все же дали разрешение, тысячи человек прошли по центру Манчестера от площади перед вокзалом Пикадилли по Пикадилли-стрит до Портленд-стрит. Порядок охраняли десятки полицейских, в том числе, конных.

Участники акции размахивают флагами Соединенного Королевства, Англии, Шотландии, Уэльса и североирландских юнионистов, требуют прекратить миграцию, отправить беженцев из других стран обратно, критикуют действующее правительство.

Ранее сообщалось, что 13 сентября 2025 года на Трафальгарской площади в Лондоне прошла массовая акция правых активистов Unite the Kingdom («Объедини королевство»). Марш организовал основатель крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон).

Многие участники акции несли национальные флаги, выкрикивали лозунги против премьер-министра Великобритании Кира Стармера.