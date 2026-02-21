В Британии женщина по ошибке стала богаче Маска

Британка Софи Даунинг стала самой богатой в мире, но может тратить деньги только на кофе и круассаны, пишет The Mirror.

© Соцсети

Газета сообщает, что жительница Ноттингема получила на Рождество подарочную карту сети кофеен с балансом около £10 (1033 руб.). Когда она воспользовалась ею на прошлой неделе, чтобы купить матча-латте, оказалось, что баланс карты превышает £63 квадриллиона . Таким образом, в теории британка стала в 100 тыс. раз богаче самого состоятельного человека в мире — американского предпринимателя, основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска с состоянием в $800 млрд.

Сама Даунинг сочла ситуацию смешной и призналась, что никогда ничего подобного не видела. Сотрудник кофейни 200 Degrees на кассе тоже был растерян, но не забрал у женщины карту. Она воспользовалась ей во второй раз в другой день, но решила больше этого не делать.

Даунинг предположила, что сотрудники 200 Degrees неправильно просканировали штрих-код. Она предпочла бы получить новую карту, но пока из кофейни с ней не связывались.

До этого чилиец из-за ошибки бухгалтера получил зарплату, в 330 раз превышающую его оклад, и оставил ее себе по решению суда. Помощник дистрибьютора компании Consorcio Industrial de Alimentos из Сантьяго был очень удивлен, когда вместо 500 тыс. чилийских песо (около 44 тыс. руб.) на его счет перевели 165 млн. Сначала мужчина сообщил об этом работодателю и даже обещал вернуть лишнее, но передумал, а уже через три дня не вышел на работу.