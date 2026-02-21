«Кровь на руках»: Азаров назвал главную ошибку Януковича

Виктор Янукович в начале 2014 года обладал всеми ресурсами, чтобы остановить государственный переворот. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью РИА Новости заявил, что для ликвидации Майдана было достаточно арестовать основных заговорщиков, однако нерешительность президента привела к краху государства. Янукович говорил, что не хотел крови на руках, но в итоге все обернулось еще большей кровью.

По словам политика, протесты держались на финансовой подпитке, и без руководства толпа быстро бы рассеялась.

«Надо было арестовать зачинщиков, и толпа, которая каждый день получала деньги за свое присутствие, разошлась бы сама собой», — уверен Азаров.

Он подчеркнул, что в заговор были вовлечены высокопоставленные лица из правительства и спецслужб, но Янукович не решился на их нейтрализацию.

Бывший глава кабмина отметил, что попытка президента сохранить имидж миротворца обернулась трагедией.

«Он как оправдывал свои действия? "Я не хотел проливать кровь". Да, на его руках крови нет, это точно. Но Украина понесла огромнейшие потери», — резюмировал Азаров.

По его мнению, именно отказ от законного подавления путча в зародыше стал отправной точкой гибели страны.

12 лет назад, 22 февраля 2014 года, Верховная рада приняла постановление об отстранении Януковича от власти. Этому предшествовали три месяца беспорядков, в результате которых погибли более 100 человек, включая сотрудников МВД.