«Кровь на руках»: Азаров назвал главную ошибку Януковича
Виктор Янукович в начале 2014 года обладал всеми ресурсами, чтобы остановить государственный переворот. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью РИА Новости заявил, что для ликвидации Майдана было достаточно арестовать основных заговорщиков, однако нерешительность президента привела к краху государства. Янукович говорил, что не хотел крови на руках, но в итоге все обернулось еще большей кровью.
По словам политика, протесты держались на финансовой подпитке, и без руководства толпа быстро бы рассеялась.
«Надо было арестовать зачинщиков, и толпа, которая каждый день получала деньги за свое присутствие, разошлась бы сама собой», — уверен Азаров.
Он подчеркнул, что в заговор были вовлечены высокопоставленные лица из правительства и спецслужб, но Янукович не решился на их нейтрализацию.
Бывший глава кабмина отметил, что попытка президента сохранить имидж миротворца обернулась трагедией.
По его мнению, именно отказ от законного подавления путча в зародыше стал отправной точкой гибели страны.
12 лет назад, 22 февраля 2014 года, Верховная рада приняла постановление об отстранении Януковича от власти. Этому предшествовали три месяца беспорядков, в результате которых погибли более 100 человек, включая сотрудников МВД.