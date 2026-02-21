Бутерин поставил деньги на то, что США не докажут существование пришельцев

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин разместил ставку на платформе Polymarket в размере $148 000 (примерно 11,3 млн руб. по курсу на 21 февраля 2026 ), поставив на то, что власти США официально не подтвердят существование инопланетной жизни до 2027 года. В случае отсутствия такого заявления его потенциальная прибыль составит около $16 000 (примерно 1,2 млн руб.). Об этом сообщает Сoinstelegram.

Решение было принято вскоре после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о намерении поручить федеральным ведомствам начать публикацию засекреченных материалов, связанных с неопознанными летающими объектами (НЛО) и внеземной жизнью. После этого заявления вероятность официального признания существования пришельцев на Polymarket выросла с 12% до 28%.

Бутерин ранее заявлял, что предпочитает делать ставки на рынках, где, по его мнению, возник чрезмерный ажиотаж, рассчитывая на то, что наиболее сенсационный сценарий не реализуется. По его словам, подобная стратегия в прошлом году принесла ему более $75 000 (5,7 млн руб.) прибыли при депозите в $440 000 (33,7 млн руб.).

По данным участников рынка, в 2024 году он поставил $52 000 (около 4 млн руб.) с прибылью $1 500 (115 тыс. руб.), а в 2025-м – $25 000 (1,9 млн руб.) с прибылью $2 700 (20,7 тыс. руб.). Текущая ставка стала крупнейшей в его практике на подобные события.