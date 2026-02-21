Европу уличили в отрицании «развода» с США

Европа не может принять тот факт, что ее отношения с США изменились и охладели.

Об этом заявил директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан в интервью «Ленте.ру».

«Европейцы находятся на стадии отрицания того, что США уже "развелись" с ними. Они не могут принять эту реальность», — подчеркнул политолог.

По словам Озхана, страны Евросоюза продолжают вести себя так, будто их отношения с США не изменились, несмотря на произошедшие кардинальные перемены. Эксперт добавил, что даже после ухода президента США Дональда Трампа безопасность стран Европы останется их собственной проблемой.

26 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа никогда не сможет стать самостоятельной в вопросах безопасности без США.