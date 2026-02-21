Экс-принца Эндрю могут исключить из очереди на престол из-за дела Эпштейна

Власти Великобритании изучают возможность внесения законопроекта, предусматривающего исключение Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из линии наследования престола из-за его связей с торговцем людьми Джеффри Эпштейном. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщил телерадиовещатель BBC.

Сейчас Эндрю находиться восьмым в очереди на престол.

По данным BBC, идею исключения экс-принца из линии наследования поддержали представители правящей Лейбористской партии, а также Шотландской национальной партии. Лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок заявила, что «необходимо дать время» для проведения расследования.

Британская полиция задержала брата короля Британии 19 февраля. Эндрю подозревают в должностном преступлении. Следователи считают, что он передавал информацию педофилу Джеффри Эпштейну.

В тот же день Маунтбаттен-Виндзора отпустили из-под стражи после задержания по делу о связях с американским финансистом.

По данным западных СМИ, ситуация с экс-принцем Эндрю стала первым за почти 500 лет случаем задержания брата или сестры действующего британского монарха.