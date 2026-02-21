Орбан допустил прекращение поставок электроэнергии на Украину со стороны Венгрии

Будапешт может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если Киев не восстановит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с активистами правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», пишет ТАСС.

Он напомнил, что из-за враждебных действий со стороны Киева Будапешт уже прекратил поставки дизельного топлива на Украину и заблокировал выделение ей со стороны Евросоюза «военного кредита» в размере €90 млрд.

По словам Орбана, значительная часть электроэнергии поступает на Украину из Венгрии, и прекращение этих поставок может создать для Киева серьезные трудности.

«Словаки вчера подняли этот вопрос, и если потребуется, мы предпримем и такой шаг», — сказал Орбан.

До этого Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину из-за отказа Киева поставлять российские энергоносители по нефтепроводу «Дружба». Украина заявила, что нефтепровод в настоящее время поврежден из-за ударов России, однако венгры и словаки подозревают украинцев в обмане. Тем временем правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти. Премьер страны Роберт Фицо даже пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине. В Киеве же считают, что зависимость Будапешта и Братиславы от нефти России «похожа на поведение наркоманов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».