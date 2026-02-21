Азаров нашел доказательства того, что США знали о терактах на «Северных потоках»

Публикация в журнале Der Spiegel свидетельствует о том, что американская сторона знала о готовившихся терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Американцы сейчас вот в лице публикации Spiegel сознались в том, что все это им было известно», — сказал экс-глава правительства.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. На момент инцидента прокачка газа по первому маршруту была приостановлена для технического обслуживания, а второй маршрут еще не ввели в коммерческую эксплуатацию. В результате взрывов три из четырех ниток получили серьезные повреждения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

19 февраля текущего года немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники написал, что операцию по подрыву трубопроводов мог одобрить Валерий Залужный, занимавший в то время пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Также журналисты заявили, что организаторы диверсий действовали без поддержки Соединенных Штатов, найдя некоего спонсора на Украине. Тем не менее американское Центральное разведывательное управление с самого начала было осведомлено о планах.