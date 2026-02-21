Китайские аналитики вынесли жесткий вердикт планам Североатлантического альянса по молниеносному захвату Калининграда. На платформе Baijiahao опубликован разбор стратегии западных генералов, в котором эксперты из КНР предупреждают: недооценка российской обороны и ядерного фактора превратит любую попытку атаки в самоубийство для всей Европы.

Планы Вашингтона и его союзников по нейтрализации российского эксклава за 24 часа названы в китайской публикации «игрой с огнем у пороховой бочки». Авторы восточного ресурса отмечают, что западный генералитет рассматривает геополитику как чисто техническую задачу, полностью игнорируя решимость Москвы защищать свои «красные линии» любыми средствами.

«Захват территории не только потребует полного разгрома регулярной армии, но и может спровоцировать общественное сопротивление», — пишет автор блога «Говорит Юньту».

Он подчеркивает, что для НАТО Калининград превратился в «рыбью кость в горле», вытащить которую без тотального уничтожения европейских столиц невозможно. Автор акцентирует внимание на том, что Калининград защищен не только системами С-400, но и комплексами «Искандер-М», способными нести ядерные боеголовки.

В КНР уверены, что авантюры американских генералов закончатся для Берлина и Варшавы «ядерными руинами».

«Обсуждение нападения на Калининград подобно игре с огнем. Вопрос не в том, можно ли поджечь бочку, а в том, кто переживет последствия», — резюмирует китайское издание.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил в интервью газете Welt, что альянс способен вывести регион из строя за одни сутки.

После этого в России напомнили Ходжесу, что любые попытки посягнуть на эксклав станут прямым поводом к применению ядерного оружия.