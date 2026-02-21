Отказ украинской оппозиции от выполнения мирного соглашения с действующим президентом Виктором Януковичем в феврале 2014 года стал точкой невозврата, которая привела к сегодняшней полномасштабной трагедии, отмечается в аналитическом материале украинского издания "Страна". Более того, оказалось, что это еще тогда понимали европейцы. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 12 лет назад в разгар противостояния в Киеве предупреждал деятелей Майдана, что их действия приведут к большой войне.

© Московский Комсомолец

В материале приводится свидетельство очевидцев переговоров, когда европейцы приехали в Киев. Тогда Сикорский, обращаясь к «Совету Майдана», предупредил: «Вы ничего не понимаете. Вы не можете проигнорировать эту сделку, потому что будет война, и вас здесь никого уже не будет», — цитирует издание слова польского министра. Однако опьяненные кровью активисты проигнорировали это предупреждение, выбрав путь силового захвата власти, что в итоге подтвердило самое страшное пророчество европейского политика.

Украинские журналисты указывают, что срыв договоренностей был не случайным, а спланированным через провокацию насилия. Журналисты ссылаются на данные расследования украинской Генпрокуратуры, которые подтверждают: первыми огонь на поражение утром 20 февраля открыли именно активисты Майдана. В тексте официальных документов значилось, что стрельба по бойцам Внутренних войск велась умышленно «с целью дестабилизации перемирия».

Это был фактически выстрел в спину мирному урегулированию, который запустил цепочку событий, превративших политический кризис в многолетнее кровопролитное противостояние.

Читайте материал: "На Бали похитили наследников украинских авторитетов".