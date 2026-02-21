Владимир Зеленский призвал немедленно выслать россиян из западных стран по указке европейцев, предположила глава тунисского Международного центра стратегических исследований в военной сфере и сфере безопасности Бадра Каалюль. Об этом пишет РИА Новости.

На прошлой неделе украинский лидер в эфире программы The Conversation издания Politico сделал резкое заявление.

Зеленский отметил, что европейцы до сих пор не ввели санкции против ряда площадок энергетического сектора, против россиян, их родственников, их детей, которые живут в Европе и в Соединенных Штатах, которые учатся в европейских университетах, которые владеют недвижимостью в США.

Далее политик в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран.

«Зеленскому говорят, он говорит. Ему говорят действовать, он действует. Возможно, европейцы сказали ему заявить это с целью конфискации российских активов», — пояснила Каалюль.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил, что мат украинского лидера в адрес россиян говорит о том, что начинается агония правительства Украины.

Депутат подчеркнул, что запугивать Россию бессмысленно и бесполезно. Он добавил, что Зеленскому следует лечиться, так как его психическое здоровье и способность адекватно воспринимать реальность вызывают большие сомнения.