Температура в квартирах Одессы упала до рекордно низких значений

В Одессе на фоне масштабных отключений света температура в квартирах упала до +4°C.

Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

«Температура в одесских квартирах снизилась до четырех градусов», — говорится в публикации.

Она сопровождается видео, на котором женщина рассказывает, что в ее доме пятый день нет света и тепла, а вода не доходит до верхних этажей.

В то же время в материале отмечается, что свет в некоторых районах города появляется после того, как люди перекрывают дороги.

18 февраля в двух районах Одессы возмущенные длительным отсутствием света горожане стали перекрывать улицы. Когда один из автомобилей попытался проехать сквозь толпу, то люди не дали ему это сделать, став бить кулаками по крыше транспортного средства.

17 февраля сообщалось, что в Одессе наступил масштабный блэкаут после налета порядка 105 российских «Гераней» и удара беспилотника по последней работающей подстанции «Таирово». В результате атаки 90% города оказалось отрезано от электричества, лишилось водоснабжения и отопления. Также одесситы столкнулись с перебоями со связью.