Европейский союз (ЕС) в своем нынешнем виде вскоре прекратит существование, а его место должна занять новая европейская конфедерация, которая станет другом России.

С таким утверждением выступил экс-депутат бундестага Антон Фризен в статье для The American Conservative.

«Мирное сосуществование новой европейской конфедерации с Россией, которая также считается защитницей российского имперского идеала византийского происхождения, вполне возможно и даже весьма вероятно», — написал он.

По мнению Фризена, постконфликтное устройство Европы будет основано на порядке, включающем в себя Россию, а не выталкивающем ее на периферию. Он отметил, что Москва станет для новой европейской конфедерации не врагом, а «партнером с общими традиционными ценностями».

Ранее экс-депутат Национального Совета Словакии Петер Марчек заявил, что в настоящее время формируется движение «Альтернатива для Европы», которое выступает за реформу Евросоюза и сближение с Россией.