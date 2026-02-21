Трамп решил вычеркнуть одну страну из запретного списка

Президент США Дональд Трамп пообещал исключить Вьетнам из списка государств, которым запрещены поставки американских товаров. Об этом сообщает VNA.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл на «Совет мира» и встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Разговор шел о политико-дипломатических отношениях и двусторонней торговле. Трамп позитивно отреагировал на предложения Ханоя о сотрудничестве.

«Трамп поручит соответствующим ведомствам в ближайшее время исключить Вьетнам из списка стран, подлежащих стратегическому экспортному контролю (D1–D3)», — сообщает агентство.

D1 – D3 – это список стран, в которые ограничены поставки американских товаров и материалов «по соображениям национальной безопасности».

Рубио: мир критикует Трампа, а не аплодирует ему

Ранее Верховный суд США признал незаконными все пошлины Трампа, введенные им для иностранных государств. Американский лидер назвал это «позором».