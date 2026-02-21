$76.7590.28

Трамп решил вычеркнуть одну страну из запретного списка

Майк Габриелян

Президент США Дональд Трамп пообещал исключить Вьетнам из списка государств, которым запрещены поставки американских товаров. Об этом сообщает VNA.

© РИА Новости

Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл на «Совет мира» и встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Разговор шел о политико-дипломатических отношениях и двусторонней торговле. Трамп позитивно отреагировал на предложения Ханоя о сотрудничестве.

«Трамп поручит соответствующим ведомствам в ближайшее время исключить Вьетнам из списка стран, подлежащих стратегическому экспортному контролю (D1–D3)», — сообщает агентство.

D1 – D3 – это список стран, в которые ограничены поставки американских товаров и материалов «по соображениям национальной безопасности».

Ранее Верховный суд США признал незаконными все пошлины Трампа, введенные им для иностранных государств. Американский лидер назвал это «позором».