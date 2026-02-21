Вступление Украины в ЕС станет прологом прямого вооруженного столкновения европейского блока с Россией. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

В соцсети X политик прокомментировал планы по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз. Он написал, что «адская машина Брюсселя» решила быстро принять Киев в состав ЕС и это грозит массой проблем.

«Для нас это тройная опасность: неизбежное втягивание в конфликт с Россией, затопление нашего сельского хозяйства украинскими продуктами и более значительный ежегодный денежный взнос», — предупредил Дюпон-Эньян.

По его словам, категорически нельзя допускать вступления Украины в ЕС.

Ранее похожее заявление сделал экс-посол Британии в РФ Иэн Прауд. Он отметил, что диалог между Западом и Россией необходимо восстановить до присоединения Киева к ЕС, иначе континенту грозит масштабный конфликт.