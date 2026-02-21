Посол США раскрыл, на какие территории имеет право Израиль

Посол США в Израиле Майк Хакаби рассказал известному американскому журналисту Такеру Карлсону, что еврейское государство имеет библейское право на значительную часть территории Ближнего Востока, пишет РИА Новости.

По данным агентства, в ходе интервью репортер поинтересовался мнением Хакаби о концепции «Великого Израиля», основанной на 15-й главе книги Бытия, где описывается диалог Бога с Авраамом о даровании земли «от Нила до Евфрата».

Карлсон уточнил, что на этих территориях в настоящее время находятся Иордания, Сирия, Ливан, несколько регионов Саудовской Аравии и Ирака.

«Было бы хорошо, если бы они [израильтяне] забрали всё [весь Ближний Восток]», — ответил Хакаби.

По его мнению, Армия обороны Израиля действовала более гуманно, чем американские военные, «она спасла больше мирных жителей в Газе, чем США сделали в Ираке и Афганистане вместе взятых».

Дипломат заметил, что Израиль не должен платить ни копейки на восстановление Газы. Он добавил, что напротив, Израилю следует получить компенсацию.