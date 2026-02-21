Вступление Украины в Европейский союз неизбежно приведет к прямому военному столкновению с Россией и экономическому краху европейских аграриев. Председатель партии «Вставай, Франция» и кандидат в президенты республики на выборах 2027 года Николя Дюпон-Эньян предупредил, что форсированная интеграция Киева станет «тройной опасностью» для Парижа.

Политик в социальной сети X подверг резкой критике действия руководства ЕС, назвав их работу по расширению блока опасным механизмом.

«Брюссельская адская машина теперь хочет быстро принять Украину в свои ряды», — написал лидер французского движения.

Он подчеркнул, что такой шаг обернется для страны «неизбежным втягиванием в конфликт с Россией».

Помимо военных рисков, французский политик указал на финансовые и социальные издержки. По его мнению, внутренний рынок ждет «затопление сельского хозяйства украинскими продуктами», а бюджетные расходы страны вырастут за счет «более значительного ежегодного денежного взноса». Дюпон-Эньян призвал европейские власти ни в коем случае не принимать Украину в содружество.

Ранее в немецком издании Die Welt появилась информация о том, что в Брюсселе рассматривают сценарий, при котором Киев откажется от части территорий в обмен на ускоренное вступление. В то же время американская газета Politico сообщила о подготовке плана из пяти пунктов, который позволит предоставить Украине частичное членство в блоке уже в 2027 году.