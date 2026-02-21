В Букингемском дворце отреагировали на планы премьера в отношении принца Эндрю

Букингемский Дворец не будет препятствовать парламентскому процессу в случае попытки лишить Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, брата короля Карла III, места в очереди на престол, пишет The Times со ссылкой на источник во дворце.

Накануне британские СМИ сообщили, что премьер-министр Британии Кир Стармер готов внести законопроект, который лишит Эндрю права на престол.

Согласно британским законам, член королевской семьи может быть исключен из линии наследования престола только если парламент примет соответствующий закон, применимый только к конкретному лицу. В последний раз такой закон был принят в 1936 году.

«Вопрос об отстранении Маунтбаттен-Виндзора от линии престолонаследия — это исключительно вопрос, находящийся в компетенции парламента, и, конечно же, мы никогда не будем этому препятствовать или выступать против воли парламента», — пояснил собеседник газеты.

Напомним, что в октябре 2025 года на фоне скандала, связанного с делом Джеффри Эпштейна, скандального известного американского финансиста, монарх лишил Эндрю титулов, почестей и привилегий.

Вместе с тем, номинально Маунтбаттен-Виндзор оставался восьмым в линии престолонаследия, после принца Уэльского и его троих детей, а также герцога Сассекского и его двоих детей.

Ранее лидер главной антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит сообщил, что Эндрю действительно могут исключить из линии наследников престола из-за связей с Джеффри Эпштейном.