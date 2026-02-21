США подумывают об убийстве аятоллы Хаменеи

США рассматривают вариант покушения на верховного лидера Ирана и его сына. Такой сценарий развития событий представили Дональду Трампу, утверждает издание Axios.

Штаты усиливают своё присутствие в регионе - десятки американских военных самолётов заметили на базах в Иордании и Португалии. Посоветовали своим гражданам срочно покинуть исламскую республику власти Швеции, Польши и Германии. Эти призывы звучат на фоне информации о возможных ударах США по Тегерану в ближайшие дни.

Дональд Трамп заявил, что Ирану следует пойти на справедливую сделку. Администрация Белого дома настаивает на отказе от ядерной программы. Прийти к согласию стороны пытаются при посредничестве Омана.