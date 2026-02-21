Племянница Дональда Трампа, психолог Мэри Трамп выразила обеспокоенность из-за психического здоровья родственника. Она предположила, что президент США страдает от деменции и когнитивных проблем. Родственница обратила внимание на «тревожащую семейную особенность», пишет Express.

Мэри Трамп отметила, что у президента США плохая генетика — у его отца Фреда «действительно была болезнь Альцгеймера».

Симптомы этого заболевания начали проявляться, когда Фреду было под 80, как и Дональду сейчас. Племянница считает, что ситуация схожа, и у президента имеются «какие-то когнитивные проблемы».

«Знаете, врачи понимают, что МРТ делают не просто так, ради развлечения, и что МРТ в сочетании с повторными когнитивными тестами обычно означает, что у пациента могут быть когнитивные нарушения», — заявила Мэри.

По ее словам, Трап «спит днём и это плохой знак». Часто у него бывает такой взгляд, будто он не понимает, где находится и с кем. Кроме того, президент страдает афазией.

«Есть много свидетельств того, что он находится в упадке — физическом, психологическом и когнитивном… Исходя из моего личного опыта общения с дедушкой, это вызывает сильную тревогу», — добавила племянница.

В минувшем январе Мэри предположила, что Трамп может страдать болезнью Альцгеймера. По ее словам, Дональд временами «не в себе», у него «взгляд оленя в свете фар»: он как будто не понимает, где находится, и не ориентируется во времени и пространстве.

Таким образом, племянница присоединилась к скептикам, утверждающим, что синяки на тыльной стороне ладоней Трампа указывают на «мощное лекарство от болезни Альцгеймера». Его вводят «инфузионно в тыльную сторону ладони».

Сам Трамп заявил, что «справился с тремя когнитивными тестами» и опроверг слухи о том, что у него может быть болезнь Альцгеймера.

Фред Трамп, отец Дональда и покойный дедушка Мэри, страдал от болезни Альцгеймера. Он скончался в 1999 году в возрасте 93 лет. Отцом Мэри был Фред Трамп-младший, старший брат президента.