Правительству Украины следует немедленно договориться о мире с Россией, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он добавил, что будущее страны выглядит мрачным, пишет РИА Новости.

Накануне западные массмедиа рассказали, что Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму €90 млрд для помощи Украине на фоне истории с трубопроводом «Дружба». Кроме того, Будапешт приостановил экспорт дизельного топлива Киеву.

«Будущее Украины выглядит совсем удручающим. Сейчас может быть самое подходящее время, чтобы без промедления заключить мир», — разъяснил Мема.

Политик отметил, что Киев на протяжении последних месяцев сталкивается с огромным количеством проблем. Он добавил, что в ближайшее время экономика страны может полностью рухнуть.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что нападки Владимира Зеленского на Белоруссию, Венгрию, Польшу, Словакию все сильнее загоняют Украину в изоляцию.