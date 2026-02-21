Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в своем аккаунте в соцсети X описал мрачную картину происходящего на Украине. Он предрек резкое ухудшение ситуации, если Киев примет решение продолжать боевые действия, игнорируя мирные предложения, которые лежат на столе переговоров в Женеве.

В этой связи он дал совет украинским властям немедленно договориться о мире с Москвой.

"Будущее Украины выглядит совсем удручающим", - написал Мема.

Автор также обратил внимание, что сейчас "может быть самое подходящее время", чтобы без промедления заключить мир.

Ранее западные СМИ сообщали, что Владимир Зеленский тайно обсуждал с окружением проработку планов продолжать боевые действия еще три года. Эксперты предполагают, что расчет Киева строится на том, чтобы дождаться ухода Дональда Трампа с поста президента США в надежде, что в Белый дом придет сторонник Украины. При этом в окружении Зеленского эти сведения отрицают. Сам Зеленский продолжает настаивать на встрече лидеров, чтобы там решить самые сложные вопросы мирного соглашения.