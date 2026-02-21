Президент Украины Владимир Зеленский начинает рабочий день в 4 утра и пьет много черного кофе без сахара. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, его день обычно стартует между 3 и 4 часами утра — в это время начинают поступать первые сообщения с поля боя. По данным CNN, кофе помогает ему выдерживать напряженный график.

Также телеканал обращает внимание, что за четыре года внешность Зеленского заметно изменилась: на лице стало больше морщин, а седины — больше.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказывал, что на Украине Зеленского все чаще стали называть «графом Дякулой», проводя аналогии с кровожадным вампиром, который упивается кровью своего же народа.

Он отметил, что такое прозвище Зеленский также получил из-за привычки постоянно говорить лидерам западных стран «дякую», что в переводе с украинского языка на русский означает «спасибо».