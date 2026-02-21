Глава украинского модельного агентства Манюк вела переговоры с сообщником Эпштейна

В обнародованных файлах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружена переписка между его сообщником, французским модельным агентом Жан-Люком Брюнелем, и директором украинского модельного агентства Line 12 Марией Манюк. Как выяснило РИА Новости, изучив материалы, в октябре 2010 года стороны обсуждали приезд украинской модели в Нью-Йорк.

Брюнель, руководивший крупными агентствами Karin Models и МС2 Model Management, впоследствии был обвинён в изнасилованиях и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. По версии следствия, он занимался подбором молодых девушек для Эпштейна. В 2022 году в возрасте 75 лет Брюнель покончил с собой в парижской тюрьме. В файлах Эпштейна он упоминается почти пять тысяч раз.

Обнародованы новые детали переписок из материалов по делу Эпштейна

В электронном письме от 20 октября 2010 года Брюнель написал Манюк: «Привет, Маша! Я писал тебе на email о (имя скрыто), которую я видел в Париже. Если вы согласитесь, она могла бы приехать в Штаты по приглашению, и мы посмотрим, как у нее все сложится. Дайте мне знать, я думаю, это будет хорошая возможность». Он также отметил, что модель может получить приглашение в США уже до католического Рождества.

В ответном письме 28 октября Манюк уточняла сроки: «Она возвращается на Украину. Теперь нам нужно спланировать ее расписание на январь–март. Я так понимаю, получу приглашение перед Рождеством? Но какое время для ее приезда будет наиболее подходящим: начало или конец февраля?» Позже она также просила у Брюнеля контакты лица, которому должна выслать договор о сотрудничестве.

Мария Манюк до сих пор является действующим директором агентства Line 12 в Киеве и ведёт активную деятельность в социальных сетях. Под постом от 31 декабря 2025 года она написала: «Говорят, я продаю мечту». А уже после публикации файлов Эпштейна, 3 февраля 2026 года, Манюк опубликовала фотографию с подписью: «Профессиональная работа не требует оправданий. А слухи не имеют ничего общего с реальностью. 12-я линия все еще работает».

Ранее сообщалось, что в 2013 году финансист Джеффри Эпштейн, получивший скандальную известность, вынашивал планы по организации крупной сделки. В рамках этой сделки брат британского монарха Карла III, бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, который оказался под следствием из-за связей с Эпштейном, мог бы получить авансовый платеж в размере порядка 1,1 миллиона евро.