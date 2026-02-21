В Британии рассказали о попытке Каллас спасти Зеленского

Новое заявление главы евродипломатии Каи Каллас о требованиях к России пропитано отчаянием президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире YouTube-канала выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, его нецензурной лексике, совершенно ясно, что Каллас пытается спасти его, вновь напомнив эти бредовые требования. В этом звучит отчаяние», — отметил эксперт.

Как утверждает Меркурис, Каллас не осознает, что положение дел на фронте склоняется не в пользу Украины, и требовать что-то у России просто глупо.

Каллас потребовала от России пойти на уступки

Ранее Каллас представила список требований к России по Украине. Он включает в себя пункты о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий. Помимо этого, глава евродипломатии выступает за отмену нормы, при которой национальное законодательство России выше международных договоров.